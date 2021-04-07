Porto 0-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Porto ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra ekibi rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2. maç öncesi büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.
Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.
Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.
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