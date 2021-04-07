08 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto 0-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea tur kapısını araladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. ekibi rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2. maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

ilk maçında , 'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada 'un golüyle önde kapattı.

Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben 'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.

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