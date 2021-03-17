UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Atletico Madrid maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Correa, Suarez

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