17 Mart 2021, Çarşamba

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Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Atletico Madrid maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Correa, Suarez

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