Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kura çekimi gerçekleşti. İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kura çekimi gerçekleşti. İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
ÇEYREK FİNAL
Manchester City - Borussia Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern München - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Liverpool
YARI FİNAL
Bayern München - Paris Saint-Germain maçının galibi yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund maçının galibiyle oynayacak.
Porto - Chelsea maçının galibi ise yarı finalde Real Madrid - Liverpool maçının galibiyle oynayacak.
FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig