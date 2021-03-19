19 Mart 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kura çekimi gerçekleşti. İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kura çekimi gerçekleşti. İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

ÇEYREK FİNAL

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto -

Bayern München - Paris Saint-Germain

- Liverpool

YARI FİNAL

Bayern München - Paris Saint-Germain maçının galibi yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund maçının galibiyle oynayacak.

Porto - Chelsea maçının galibi ise yarı finalde Real Madrid - Liverpool maçının galibiyle oynayacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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