19 Mart 2021, Cuma
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Granada - Manchester United
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL
Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb-Villareal
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag
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