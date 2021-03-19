19 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

'nde heyecan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Granada - Manchester United
Arsenal -
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb-Villareal

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

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