UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Prag

Ajax - Roma

Dinamo Zagreb-Villareal

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United / Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag

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