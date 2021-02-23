23 Şubat 2021, Salı

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Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Arena Naţională'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Chelsea maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul, Lodi; Felix, Suarez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, ; James, , , Alonso; Mount, Abraham, Werner

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