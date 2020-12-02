02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta 1-1 Midtjylland (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atalanta son maça bıraktı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'nin 5. haftasında İtalyan ekibi , ekibi Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

'nin 5. haftasında İtalyan ekibi , ekibi Midtjylland'ı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Ev sahibi takımın golünü Romero kaydetti
Konuk takımın golü ise Scholz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Atalanta puanını 8'e yükseldirken, Midtjylland ilk puanını elde etti.

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