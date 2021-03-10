UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları nefesleri kesti. Çeyrek finale kalmak isteyen Juventus ile Porto kozlarını paylaştı. Öte yandan Borussia Dortmund, golcüsü Erling Haaland'ın yıldızlaştığı mücadelede Sevilla karşısında turu almayı başardı. İşte öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Borussia Dortmund, çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla başladı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi. Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

HAALAND'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

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