10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund - Sevilla maçında Erling Haaland'dan rekor!

Süper çocuk Haaland! Rekor üstüne rekor...
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

2. Tur maçları nefesleri kesti. Çeyrek finale kalmak isteyen ile kozlarını paylaştı. Öte yandan , golcüsü 'ın yıldızlaştığı mücadelede karşısında turu almayı başardı. İşte öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

'nde ile , çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla başladı.

Türk hakem 'ın yönettiği karşılaşmada, ekibi Borussia Dortmund, 'nda 'nın takımını konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu 'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi. Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

HAALAND'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Bu sezon 'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

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