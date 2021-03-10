10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'dan tarihi karar! Dortmund - Sevilla maçında Haaland ve penaltı...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya geldi. Erling Haaland'ın yıldızlaşarak Dortmund'a turu getirdiği maçta karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'da flaş bir karara imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında B. Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.
Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltı da ihlal olduğunu, kalecinin ayaklarının çizgide olmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Norveçli yıldız, bu kez golü kaydetti.
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