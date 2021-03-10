Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'dan tarihi karar! Dortmund - Sevilla maçında Haaland ve penaltı...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında B. Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltı da ihlal olduğunu, kalecinin ayaklarının çizgide olmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Norveçli yıldız, bu kez golü kaydetti.

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