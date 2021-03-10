10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'dan tarihi karar! Dortmund - Sevilla maçında Haaland ve penaltı...

Cüneyt Çakır'dan tarihi karar! Penaltı...
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

'nda temsilcisi ile ekibi karşı karşıya geldi. 'ın yıldızlaşarak 'a turu getirdiği maçta karşılaşmanın hakemi 'da flaş bir karara imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

rövanş maçında B. ile arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem , ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltı da ihlal olduğunu, kalecinin ayaklarının çizgide olmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Norveçli yıldız, bu kez golü kaydetti.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund - Sevilla maçında Erling Haaland'dan rekor!

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