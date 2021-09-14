👉Beşiktaş Dortmund maçı canlı takip için tıklayın - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde formda bir dönem geçiren Beşitkaş, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Dortmund maç bileti, Beşiktaş oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.

👉Beşiktaş Dortmund maçı canlı takip için tıklayın - CANLI SKOR

ALEX TEIXEIRA VE VIDA YOK!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

👉Beşiktaş Dortmund maçı canlı takip için tıklayın - CANLI SKOR

SERGEN YALÇIN, MAÇI ÖNCESİ FUTBOLCULARINA SESLENDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund için gerekli teknik taktik hazırlıkları yaptıklarını belirtip, futbolculara seslendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan skordan memnun olduğunu belirtirken, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de göstermeleri gerektiğini söyledi. Devler Ligi'ndeki rakipleri Borussia Dortmund'dan kesinlikle çekinmediklerini vurgulayan Yalçın, ekibiyle birlikte 2 haftadır Alman ekibinin maçlarını izleyip gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Yalçın, tüm oyuncuların sahada kendilerine verilen görevi yerine getirmeleri durumunda Dortmund karşısında istedikleri sonucu elde edeceklerini öne sürerek, "Herkes görevinin bilincinde olur ve işini yaparsa sıkıntı yok. Rakibin bütün zayıf ve güçlü yönlerini belirledik. Dortmund ofansif yönden güçlü ancak geri dönüşlerde sorun yaşayan bir takım. Biz bu zaaflarını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

MARCO ROSE: BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İÇİN ODAKLANDIK

Rose, "Bayer Leverkusen maçı zor geçti. Galip gelmemiz güzel olan taraftı, 3 gol yememiz ise olumsuz taraf. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele daha başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacağız. Gruba iyi başlamak istiyoruz. Beşiktaş maçını kazanmak için odaklandık" diye konuştu.

Norveçli golcü Erling Haaland'ın performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Haaland bizim için çok önemli bir futbolcu. Önemli bir kozumuz. Performansından çok memnunuz. Ancak biz takım halinde hareket ediyoruz. Biz takım olarak kazanıyoruz. Tek başına bir Haaland yerine 11 kişilik bir takım uyumu amacımız" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇI BİLET FİYATLARI!

1. Kategori 490TL

2. Kategori 450TL

3. Kategori 390TL

4. Kategori 375TL

5. Kategori 325TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 200TL

8. Kategori 175TL

VIP 100: 1.250TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL

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