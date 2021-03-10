10 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında oynanan Borussia Dortmund - Sevilla maçında Erling Haaland'ın attığı 2. gol sonrası saha içerisinde gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 01:06
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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Dortmund ile Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım, VAR kararıyla penaltı kazandı.

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi.

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi.

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...

54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

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