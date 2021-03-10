10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında oynanan Borussia Dortmund - Sevilla maçında Erling Haaland'ın attığı 2. gol sonrası saha içerisinde gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
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