UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım, 3-2 kazandığı maçın rövanşında rakibini yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 35 ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Konuk takımın gollerini ise 68 ve 90+6. dakikalarda Youssef En Nesyri kaydetti.

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