10 Mart 2021, Çarşamba

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Borussia Dortmund 2-2 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Dortmund Haaland ile turladı

Dortmund Haaland ile turladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

rövanş maçında , 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında ile golcü futbolcusu 'ın attığı gollerle 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

rövanş maçında ekibi ile temsilcisi , 'ta kozlarını paylaştı. FIFA kokartlı hakem 'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım, 3-2 kazandığı maçın rövanşında rakibini yıldız futbolcusu 'ın 35 ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Konuk takımın gollerini ise 68 ve 90+6. dakikalarda kaydetti.

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