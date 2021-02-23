23 Şubat 2021, Salı

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Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Bayern Münih: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka, Martinez; Sane, Lewandowski, Coman

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