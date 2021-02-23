23 Şubat 2021, Salı
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Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Lazio ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto, Marusic; Correa, Immobile
Bayern Münih: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka, Martinez; Sane, Lewandowski, Coman
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