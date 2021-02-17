UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Barcelona - PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile Fransız temsilcisi PSG kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanan mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ saat 23:00'te başlayan Barcelona - PSG maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BARCELONA - PSG İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi





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