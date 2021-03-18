18 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Chelsea 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Hakim Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson kaydetti.
Öte yandan Atletico Madrid'de Stevan Savic, mücadelenin 81. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?