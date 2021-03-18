18 Mart 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea Atletico'yu kupa dışına itti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

rövanş maçında , 1-0 kazandığı maçın rövanşında 'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

rövanş maçında ile , 'de kozlarını paylaştı. ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada ve 90+4. dakikada Emerson kaydetti.

Öte yandan Atletico Madrid'de , mücadelenin 81. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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