18 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Merih'li Juve deplasmanda kayıp!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

son 16 ilk karşılaşmasında  evinde 'u 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz mücadeleye 35. dakikada dahil oldu.

UEFA son 16 turu ilk maçlarında , 'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti.

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'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.
Juventus'ta milli futbolcu , 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

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