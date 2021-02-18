18 Şubat 2021, Perşembe
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Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.
Porto 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi son 16 ilk karşılaşmasında Porto evinde Juventus'u 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral mücadeleye 35. dakikada dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti.
Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.
Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.
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