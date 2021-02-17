17 Şubat 2021, Çarşamba

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Mbappe PSG'ye tur kapısını araladı! Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU - ÖZET

Mbappe şov yaptı PSG tur kapısını araladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

ilk maçında Paris Saint-Germain (), deplasmanda 'yı Mbappe (3) ve 'in golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. Katalan ekibinin tek golüyse 'den (p) geldi.

ilk maçında ile Paris Saint-Germain () kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 32, 65 ve 85. dakikalarda ve 70. dakikada 'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Katalan ekibinin tek golünü ise 27. dakikada penaltıdan kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te 'te oynanacak.

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