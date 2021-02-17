UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda RB Leipzig'i Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.