05 Kasım 2020, Perşembe

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Zenit 1-1 Lazio | MAÇ SONUCU | ÖZET

Zenit ile Lazio yenişemedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Zenit ile , Erokhin ve Caicedo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Rusya ekibi Zenit ile İtalyan temsilcisi , Yeni Zenit Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golünü 32. dakikada Aleksandr Erokhin kaydederken, konuk ekibin golü 82. dakikada Felipe Caicedo'dan geldi.

Zenit bu sonuöla gruptaki ilk puanını alarak son sırada kendine yer buldu. Puanını 5'e çıkaran Lazio ise 2. sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

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