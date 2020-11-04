04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 4 Kasım Salı günü 8 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında - , - Dortmund ve - Rennes müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saatini ve kanalı merak konusu oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E, F, G, H gruplarında toplam maç oynanacak. İşe o maçlar...

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup E
23:00 Sevilla - (beIN Connect)
23:00 - Rennes (beIN Sports Max 1)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup F
20:55 Zenit - Lazio (beIN Sports 2)
23:00 - B. Dortmund (beIN Sports Max 2)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup G
23:00 - Dynamo Kiev (beIN Sports 3)
23:00 Ferencvaros - (beIN Sports 4)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup H
20:55 - Man United (beIN Sports 1)
23:00 RB Leipzig - Paris SG (beIN Sports 2)

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