20 Şubat 2021, Cumartesi
Porto-Juventus | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Portekiz temsilcisi Porto ile İtalyan ekibi Juventus Estadio do Dragao karşı karşıya geliyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımına haberimizde bulabilirsiniz..
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
PORTO - JUVENTUS MAÇI 11'LERİ
Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Mbemba, Uribe, Otavio, Oliveira, Corona, Sanusi, Marega, Taremi
Juventus: Szczesny, de Ligt, Chiellini, Danilo, Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennie, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo