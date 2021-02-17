20 Şubat 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto-Juventus | CANLI

Porto-Juventus | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. temsilcisi ile ekibi Juventus Estadio do Dragao karşı karşıya geliyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımına haberimizde bulabilirsiniz..

son 16 turunda ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



PORTO - JUVENTUS MAÇI 11'LERİ

Porto: Marchesin, , Manafa, , Uribe, Otavio, Oliveira, , Sanusi, Marega, Taremi

Juventus: Szczesny, de Ligt, Chiellini, , , , , , , Kulusevski, Ronaldo