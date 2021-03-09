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Juventus-Porto | CANLI

Juventus-Porto | CANLI
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

rövanş karşılaşmasında Juventus, Porto'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

mücadelesinde Juventus, Porto ile karşılaşıyor. Mücadele, beIN sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

JUVENTUS-PORTO İLK 11'LER

JUVENTUS: , Cuadrado, , , , , Rabiot, , , Ronaldo, .

PORTO: Marchesin, Manafa, , , , , Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.



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