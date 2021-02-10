UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid-Chelsea maçının stadı değişti!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Dev maç, İspanyol hükümetinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerden dolayı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında, Covid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarını 2 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Atletico Madrid-Chelsea maçının yeri de değişti.
UEFA ile Atletico Madrid ve Chelsea kulüpleri, 23 Şubat'taki ilk maçın Madrid'deki Metropolitano'dan Bükreş'teki Ulusal stada alındığını duyurdu.
İspanya'da uygulanan mevcut Covid-19 önlemleri gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.
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