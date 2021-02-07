07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig - Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

UEFA açıkladı! Leipzig Liverpool maçı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'nde son 16 turu maçında karşılaşacak olan ile , iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te 'da oynanacak.

'nde 'nın ile 'nin takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti 'deki 'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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