Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Paris Saint Germain ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva
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