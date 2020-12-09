Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ırkçılık açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

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