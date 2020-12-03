03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 1-3 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG'den kritik 3 puan!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

  H Grubu 5. maçında deplasmanda 'ı 3-1 mağlıp etti.

H Grubu 5. hafta maçında İngiliz devi , sahasında 'i () ağırladı.

Zorlu geçen karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanarak zirveye kondu. PSG'nin Manchester United'ı yenmesiyle temsilcimiz 'in Avrupa defteri de kapanmış oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. ve 90. dakikalarda , 69. dakikada ise Marquinhos kaydetti.

İngiliz ekibinin tek golünü 32. dakikada Rashford kaydederken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred 70. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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