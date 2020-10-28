İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü E, F, G, H gruplarında 8 karşılaşma oynanacak. Özellikle, Juventus - Barcelona, Manchester United - Leipzig ve Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçları dikkat çekiyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2020-2021 sezonunda 2. hafta maçları futbolseverleri bekliyor. Birçok kişi arama motorlarında maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup E

20:55 Krasnodar - Chelsea (beIN Sports 2)

23:00 Sevilla - Rennes (beIN Sports Max 1)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup F

23:00 B. Dortmund - Zenit (beIN Sports Max 2)

23:00 Club Brugge - Lazio (beIN Sports 4)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup G

23:00 Juventus - Barcelona (beIN Sports 2)

23:00 Ferencvaros - Dynamo Kiev (beIN Connect)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup H

20:55 Başakşehir - Paris SG (beIN Sports 1)

23:00 Man United - RB Leipzig (beIN Sports 3)

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