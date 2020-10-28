İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü E, F, G, H gruplarında 8 karşılaşma oynanacak. Özellikle, Juventus - Barcelona, Manchester United - Leipzig ve Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçları dikkat çekiyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2020-2021 sezonunda 2. hafta maçları futbolseverleri bekliyor. Birçok kişi arama motorlarında maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup E
20:55 Krasnodar - Chelsea (beIN Sports 2)
23:00 Sevilla - Rennes (beIN Sports Max 1)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 B. Dortmund - Zenit (beIN Sports Max 2)
23:00 Club Brugge - Lazio (beIN Sports 4)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup G
23:00 Juventus - Barcelona (beIN Sports 2)
23:00 Ferencvaros - Dynamo Kiev (beIN Connect)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup H
20:55 Başakşehir - Paris SG (beIN Sports 1)
23:00 Man United - RB Leipzig (beIN Sports 3)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden al��nır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama