24 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

'nde E, F, G, H gruplarında 24 Kasım Salı günü 8 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında - , Dortmund - ve Rannes - müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saatini ve kanalı merak konusu oldu. İşte detaylar...

'nde heyecan devam ediyor. E, F, G, H gruplarında toplam maç oynanacak. İşe o maçlar...

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup E
20:55 Krasnodar - Sevilla (beIN Sports 3)
20:55 Rennes - (beIN Sports 2)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 Lazio - Zenit (beIN Sports Max 1)
23:00 B. Dortmund - (beIN Sports Max 2)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup G
23:00 Juventus - Ferencvaros (beIN Sports 4)
23:00 Dynamo Kiev - Barcelona (beIN Sports 3)

Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup H
23:00 PSG - RB Leipzig (beIN Sports 2)
23:00 Man United - (beIN Sports 1)

Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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