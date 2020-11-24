İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 24 Kasım Salı günü 8 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Manchester United- Başakşehir, Dortmund - Club Brugge ve Rannes - Chelsea müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saatini ve kanalı merak konusu oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E, F, G, H gruplarında toplam maç oynanacak. İşe o maçlar...
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup E
20:55 Krasnodar - Sevilla (beIN Sports 3)
20:55 Rennes - Chelsea (beIN Sports 2)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 Lazio - Zenit (beIN Sports Max 1)
23:00 B. Dortmund - Club Brugge (beIN Sports Max 2)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup G
23:00 Juventus - Ferencvaros (beIN Sports 4)
23:00 Dynamo Kiev - Barcelona (beIN Sports 3)
Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - Grup H
23:00 PSG - RB Leipzig (beIN Sports 2)
23:00 Man United - Başakşehir (beIN Sports 1)
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