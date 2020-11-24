İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında Manchester United ile temsilcimiz Medipol Başakşehir Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir gruptaki ilk galibiyetini Faih Terim Stadyumu'nda Manchester United'a karşı aldı. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Başakşehir'in muhtemel 11'i ne? Tüm detaylar haberimizde...