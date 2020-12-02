02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Marsilya 2-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya ilk galibiyetini aldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

C Grubu 5. maçında Marsilya, sahasında 'u 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve UEFA 'ne katılma umutlarını sürdürdü.

C Grubu'nda mücadelede eden Fransız temsilcisi Marsilya ile Yunan ekibi , Stade Velodrome'da karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma şansı bulunmayan ve UEFA 'ne katılmak için mücadele eden iki takımın maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Marsilya oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 55 ve 75. dakikalarda penaltıdan Dimitri Payet'den gelirken, konuk ekibin golünü 33. dakikada Mady Camara kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Marsilya, 3 puanla son sırada yer aldı. Aynı puanda bulunan Olympiakos ise averaj farkıyla 3. sırada kendine yer buldu.

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