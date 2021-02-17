17 Şubat 2021, Çarşamba

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Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Estadio Do Dragao'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

PORTO - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manara, Mbemba, Pepe, Sanusi, Corona, Uribe, Oliveira, Diaz, Taremi Marega

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, , Sandro, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa, , Morata

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