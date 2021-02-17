UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Porto ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Juventus kozlarını paylaşacak. Estadio Do Dragao'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

PORTO - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manara, Mbemba, Pepe, Sanusi, Corona, Uribe, Oliveira, Diaz, Taremi Marega

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo, Morata

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