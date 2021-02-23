23 Şubat 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lazio - Bayern Münih | İlk 11'ler belli oldu

Lazio - Bayern Münih | İlk 11'ler belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

turunda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

turunda ile kozlarını paylaşacak. Lazio - Bayern Münih maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayan Lazio - Bayern Münih maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

LAZIO - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Lazio: Reina; , Acerbi, ; Lazzari, -Savic, , , ; Correa, Immobile

Bayern Münih: ; , , Alaba, Davies; , Goretzka; Sane, Musiala, Coman;

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