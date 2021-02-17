UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İspanyol ekibi Sevilla ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Ramon Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geliyor. Sevilla - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyle ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Sevilla - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ saat 23:00'te başlayan Sevilla - Borussia Dortmund maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Sevilla: Bono, Kounde, Carlos, Navas, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Papu Gomez, En-Nesyri

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Emre Can, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Sancho, Reus, Haaland

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ