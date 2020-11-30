30 Kasım 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar! Bir ilk olacak
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Fransız yönetecek. Frappart bu alanda maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Fransız , Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk olacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Frappart yönetecek.

36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl da ile arasında oynanan UEFA maçını yöneterek tarihe geçmişti.

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