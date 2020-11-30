30 Kasım 2020, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart bu alanda maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Frappart yönetecek.
36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.
Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.
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