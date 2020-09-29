29 Eylül 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Play-off turunda 3 kritik mücadele oynanacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

'ne katılım için mücadele edecek olan 6 takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalları yer alıyor. Günün en kritik mücadeleleri arasında Ferencvaros - Molde, - Gent ve Omonia - maçları yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

heyecanı futbolseverleri bekliyor. 29 Eylül günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 6 takım tur atlamak için mücadele edecek.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

22:00 Ferencvaros - Molde (beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.)
TOP 3-3
22:00 - Gent (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.)
TOP 2-1
22:00 Omonia - (beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.)
TOP 0-2

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