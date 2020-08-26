UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! 2. ön eleme turunda 11 kritik mücadele oynanacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım için mücadele edecek olan 22 takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalları yer alıyor. Günün en kritik mücadeleleri arasında AZ Alkmaar-Victoria Plzen, CFR Cluj-Dinamo Zagreb ve Celtic-Ferencvaros maçları yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Dün akşam oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya geldi. Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 22 takım tek maç eleme sisteminde galibiyet arayacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...
Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň
19:00 Qarabağ - Sheriff
19:00 Celje - Molde
19:00 Suduva - M. Tel AvivM. Tel Aviv
20:00 Lokomotiva - Rapid Wien
20:30 Ludogorets - Midtjylland
21:00 Dinamo Brest - Sarajevo
21:00 Legia Varşova - Omonia
21:00 CFR Cluj - Dinamo Zagreb
21:15 Young Boys - KÍ
21:45 Celtic - Ferencvaros
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarını yayınlayacak televizyon kanalı mevcut değil.
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