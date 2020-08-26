26 Ağustos 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! 2. ön eleme turunda 11 kritik mücadele oynanacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

'ne katılım için mücadele edecek olan 22 takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalları yer alıyor. Günün en kritik mücadeleleri arasında AZ Alkmaar-Victoria Plzen, CFR Cluj- ve Celtic-Ferencvaros maçları yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

heyecanı futbolseverleri bekliyor. Dün akşam oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya geldi. Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç oynanacak. Turnuvada gruplara kalma mücadelesi veren 22 takım tek maç eleme sisteminde galibiyet arayacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň

19:00 Qarabağ - Sheriff

19:00 Celje - Molde

19:00 Suduva - M. Tel AvivM.

20:00 Lokomotiva - Rapid Wien

20:30 Ludogorets - Midtjylland

21:00 Dinamo Brest - Sarajevo

21:00 - Omonia

21:00 CFR Cluj -

21:15 Young Boys - KÍ

21:45 Celtic - Ferencvaros

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarını yayınlayacak televizyon kanalı mevcut değil.

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