25 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 4-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir ilk yarıda teslim oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

 Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , deplasmanda Manchester Unıted’a 4-1 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Rashford (P) ve James kaydetti. Başakşehir'in tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , deplasmanda Manchester Unıted'a 4-1 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Rashford (P) ve James kaydetti.

Başakşehir'in tek golünü ise Deniz Türüç kaydetti.

Bu sonucun ardından MANU puanını 9'a yükseltirken Medipol Başakşehir 3 puanda kaldı.

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