UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester Unıted’a 4-1 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Rashford (P) ve James kaydetti. Başakşehir'in tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester Unıted'a 4-1 mağlup oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Rashford (P) ve James kaydetti.



Başakşehir'in tek golünü ise Deniz Türüç kaydetti.



Bu sonucun ardından MANU puanını 9'a yükseltirken Medipol Başakşehir 3 puanda kaldı.

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