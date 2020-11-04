Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta mücadelesinde Leipzig ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? PSG maçı izle...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 3. hafta mücadelesinde Red Bull Leipzig ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LEIPZIG - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
LEIPZIG - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Konate, Upamecano, Angelino; Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen, Forsberg
PSG: Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, I. Gueye; Di Maria, Kean, Sarabia.
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