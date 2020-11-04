04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta mücadelesinde ile () karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? PSG maçı izle...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 3. hafta mücadelesinde Red Bull ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Paris Saint Germain () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEIPZIG - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Konate, Upamecano, Angelino; Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen, Forsberg

PSG: Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, I. Gueye; , Kean, Sarabia.

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