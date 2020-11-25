25 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint-Germain 1-0 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG tek golle kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Leipzig'i 11. dakikada 'ın penaltıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında 'ın penaltısı ise öne geçti ve ilk yarı PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig'de 63'te Orban ve Kluivert ile 74'te eski Tranzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole ulaşamadı ve mücadele 1-0'lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG grupta 6 puana yükselirken Leipzig ise 6 puanda kaldı.

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