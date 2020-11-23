23 Kasım 2020, Pazartesi

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Paul Pogba Manchester United - Başakşehir maçında oynayabilecek mi? Ole Gunnar Solskjaer açıkladı

Pogba Başakşehir maçında oynayabilecek mi? Solskjaer açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

Teknik Direktörü , 'nde temsilcimiz Medipol ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Solskjaer, Fransız yıldız 'nın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.

H Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında yarın kendi sahasında İstanbul 'i konuk edecek olan 'ta , çevrimiçi düzenlediği basın toplantısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Başakşehir'in şampiyonu olduğunu hatırlatan Norveçli teknik adam, "Zor bir maç oynayacağız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Önceki maça kıyasla daha sabırlı ve disiplinli olmalıyız" dedi.

Takımdaki eksiklerden söz eden Solskjaer, "'nın durumu maç saatinde belli olacak. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas eden Jesse Lingard ise aramızda olmayacak" ifadelerini kullandı.

Solskjaer, gruptan çıkmak için Başakşehir maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi ve galibiyetten başka düşünceleri olmadığını dile getirdi.

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