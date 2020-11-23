Paul Pogba Manchester United - Başakşehir maçında oynayabilecek mi? Ole Gunnar Solskjaer açıkladı
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Solskjaer, Fransız yıldız Paul Pogba'nın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında yarın kendi sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek olan Manchester United'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İstanbul Başakşehir'in Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Norveçli teknik adam, "Zor bir maç oynayacağız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Önceki maça kıyasla daha sabırlı ve disiplinli olmalıyız" dedi.
Takımdaki eksiklerden söz eden Solskjaer, "Paul Pogba'nın durumu maç saatinde belli olacak. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas eden Jesse Lingard ise aramızda olmayacak" ifadelerini kullandı.
Solskjaer, gruptan çıkmak için Başakşehir maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi ve galibiyetten başka düşünceleri olmadığını dile getirdi.
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