04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ferencvaros - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

G grubu 3. hafta mücadelesinde Ferencvaros ile Merih Demiral'ın formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus maçı izle...

'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Juventus maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ferencvaros: Adam Bogdan; Gergo Lovrencsics, Miha Blazic, Lasha Dvali, Aissa Laidouni; Marcel Heister, Ihor Kharatin; Oleksandr Zubkov, Isael da Silva Barbosa, Myrto Uzuni; Franck Boli

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, , Juan Cuadrado; Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala

Zenit - Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Leipzig - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Leipzig - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Zenit - Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Zenit - Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör