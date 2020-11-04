05 Kasım 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu maçlar nefes kesti! İşte günün sonuçları

Devler Ligi'nde bu maçlar nefes kesti! İşte günün sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası sona erdi. İşte gecenin sonuçları...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

İşte gecenin sonuçları:

Zenit 1-1 Lazio

Medipol Başakşehir 2-1 Manchester United

Chelsea 3-0 Rennes

Sevilla 3-2 Krasnodar

Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund

Barcelona 2-1 Dinamo Kiev

Ferencvaros 1-4 Juventus

Leipzig 2-1 Paris Saint-Germain

Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Zenit ile Lazio yenişemedi Zenit ile Lazio yenişemedi
Solskjaer'den Başakşehir itirafı! Solskjaer'den Başakşehir itirafı!
Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör