04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir 2-1 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET

Başakşehir'den tarihi zafer!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika: Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol , sahasında 'ı ağırladı. Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol , H grubundaki 3. maçına dünya devi ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu lacivertliler 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada ve 40. dakika Edin Visca kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 43. dakikada Martial attı.

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MANCHESTER UNITED'IN TÜRKİYE KABUSU!

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de karşılaşan Manchester United, bu karşılaşmalarda da temsilcilerimize mağlup olmuştu.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de , grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü 'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

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CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan geldi.

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