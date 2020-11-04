UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir 2-1 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET
Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu lacivertliler 2-1 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakika Edin Visca kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 43. dakikada Martial attı.
MANCHESTER UNITED'IN TÜRKİYE KABUSU!
Daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de karşılaşan Manchester United, bu karşılaşmalarda da temsilcilerimize mağlup olmuştu.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.
Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.
Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.
CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK
Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.
Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.
Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı
Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.
Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan geldi.
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