04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Demba Ba Başakşehir - Manchester United maçında tarihe geçti!

Demba Ba tarihe geçti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 'ı konuk eden temsilcimiz 'de 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiren , turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki ilk golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , H Grubu'ndaki 3. maçında İngiliz ekibi 'ı konuk etti. Temsilcimiz, 12. dakikada ile bulduğu golle 1-0 öne geçerken, turuncu-lacivertli takım bu golle Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki ilk golünü attı.

DEVLER LİGİ'NDE GOL ATAN EN YAŞLI 2. FUTBOLCU

35 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 'nın ardından gol atan en yaşlı 2. futbolcu oldu. Drogba, Kaım 2014'te 36 yaşındayken formasıyla Devler Ligi'nde gol sevinci yaşamıştı.

MANCHESTER UNITED'A 3 FARKLI TAKIMLA GOL ATTI

Öte yandan Demba Ba, ve Chelsea formalarının ardından Medipol Başakşehir ile de Manchester United'a gol atarak İngiliz devine 3 farklı takımla gol atma başarısını gösterdi.

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