Demba Ba Başakşehir - Manchester United maçında tarihe geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı konuk eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'de 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Demba Ba, turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki ilk golünü kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 3. maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Temsilcimiz, 12. dakikada Demba Ba ile bulduğu golle 1-0 öne geçerken, turuncu-lacivertli takım bu golle Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki ilk golünü attı.
DEVLER LİGİ'NDE GOL ATAN EN YAŞLI 2. FUTBOLCU
35 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Didier Drogba'nın ardından gol atan en yaşlı 2. futbolcu oldu. Drogba, Kaım 2014'te 36 yaşındayken Chelsea formasıyla Devler Ligi'nde gol sevinci yaşamıştı.
MANCHESTER UNITED'A 3 FARKLI TAKIMLA GOL ATTI
Öte yandan Demba Ba, Newcastle United ve Chelsea formalarının ardından Medipol Başakşehir ile de Manchester United'a gol atarak İngiliz devine 3 farklı takımla gol atma başarısını gösterdi.
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