04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Atalanta maçına Diogo Jota damga vurdu!

Diogo Jota geceye damga vurdu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden Liverpool, 3. maçında Atalanta ile karşılaştı. Mücadelede İngiliz ekibinin genç golcüsü Diogo Jota 3 gol atarak hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

İngiltere ekiplerinden Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Diogo Jota, yıldızını parlatmaya başladı. Merseyside ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki golcü karşılaşmaya damga vurdu. Mücadeleyi 5-0 kazanan Liverpool'da Jota attığı 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son olarak Premier Lig'de 1-1 devam eden West Ham maçında oyuna sonradan dahil olan Jota, 85. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.

8 MAÇTA 7 GOL!

Portekizli yıldız Diogo Jota bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Hocası Jurgen Kloop'un performansından oldukça memnun kaldığı Jota'yı ilerleyen süreçte daha fazla kullanmayı planladığı belirtildi.

Liverpool'dan Atalanta'ya farklı tarife haberin devamı

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