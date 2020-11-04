04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi G grubu 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dinamo Kiev maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

6'SI FUTBOLCU 11 POZİTİF VAKA

Dinamo Kiev'de 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

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