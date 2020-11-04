04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United İstanbul'a geldi

Manchester United İstanbul'a geldi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz ile karşılaşacak İngiliz ekibi , 'a geldi.

Konuk ekip kafilesi 'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla saat 21.15'te Havalimanı'na geldi. , pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, saat 22.00 sıralarında otobüsle konaklayacakları otele gitti.

Havalimanı ve çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ile diğer ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

ile Manchester United arasındaki karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

Buruk ManU maçı öncesi konuştu haberin devamı

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