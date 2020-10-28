29 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Juventus 0-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

Merih'li Juve evinde kayıp!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

G Grubu'nda milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'ya 2-0 mağlup oldu. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele ve Messi (p) kaydetti.

G Grubu 2. maçında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, rakibini 14. dakikada Ousmane Demebele ve 90+1. dakikada 'nin (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Barcelona, puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ilk yenilgisini alan Juventus ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

MERİH DEMİRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Öte yandan Juventus'ta Barcelona maçına ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz , mücadelenin 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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