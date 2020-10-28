UEFA Şampiyonlar Ligi: Juventus 0-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Barcelona'ya 2-0 mağlup oldu. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele ve Messi (p) kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Juventus ile Barcelona, Juventus Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, rakibini 14. dakikada Ousmane Demebele ve 90+1. dakikada Lionel Messi'nin (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Barcelona, puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ilk yenilgisini alan Juventus ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

MERİH DEMİRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Öte yandan Juventus'ta Barcelona maçına ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelenin 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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