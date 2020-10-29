29 Ekim 2020, Perşembe

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Son dakika: Merih Demiral Juventus - Barcelona maçında kırmızı kart gördü!

Merih Demiral kırmızı kart gördü!
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Son dakika haberi... G Grubu'nda sahasında 'yı ağırlayan 'ta milli futbolcumuz , mücadelenin 85. dakikasında ikinci görerek oyun dışı kaldı.

G Grubu'nda sahasında 'yı ağırlayan 'ta milli futbolcumuz , mücadelenin 85. dakikasında ikinci görerek oyun dışı kaldı.

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