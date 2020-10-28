28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Krasnodar 0-4 Chelsea | Maç sonucu

Chelsea deplasmanda 4 köşe
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi E 2. hafta maçında deplasmanda konuğu oldğu 'ı 4-0 mağlup etti.

Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 20.55'te başladı.

'ın düdük çaldığı mücadelede 'ye 3 puanı getiren golleri 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Timo Werner, 79. dakikada Hakim Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti.

Bu sonucun ardından, E 'nda liderlik koltuğunda bulunan Chelsea puanını 4'e yükseltirken, 2. sıradaki Krasnodar 1 puanda kaldı.

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