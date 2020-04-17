17 Nisan 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İspanya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar duyuruldu

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları açıkladılar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünden (Covid-19) İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da ligleri ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkede futbolun yeniden start alması için çalışmalar sürerken, İspanya Federasyonu bir açıklama yayınlayarak liglerin tamamlanamaması durumunda La Liga'nın tescil edileceğini ve ilk 4'te yer alan takımları için UEFA'ya bildireceğini duyurdu.

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını dünya üzerinde birkaç istisna dışında neredeyse tüm liglerinin askıya alınmasına neden oldu. Bu liglerden biri olan La Liga'da, gelecek sezon ülkeyi ve 'nde hangi takımların temsil edeceği şeklinde tartışmalar yaşanmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak, gidecekleri yol haritasını belirledi. Federasyon, corona virüsü nedeniyle ligin tamamlanamaması durumunda, sıralamayı 27. haftada askıya alınan şekliyle tescil edeceklerini bildirdi. Buna göre mevcut tabloda ilk 4 sırada yer alan , , Sevilla ve İspanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

ATLETICO MADRID'E BÜYÜK ŞOK

Son olarak 8 Mart'ta maç oynanan ligde, Devler Ligi'nde mücadele etmeye alışkın olan Atletico Madrid ise büyük bir şok yaşayacak. Avrupa Ligi'ne gönderilecek 3 takımdan 2'sinin Atletico Madrid ve Getafe olacağı açıklandı. Organizasyona iştirak edecek diğer ekibin ise ertelenen finalinin oynanmasıyla belli olacağı ifade edildi.

KAZANIRSA YA DA MAÇ OYNANMAZSA ATHLETIC BILBAO BİLETİ ALACAK

İspanya Kral Kupası'nda finale Real Sociedad ile Athletic Bilbao çıkmıştı. Maç oynanır ve Sociedad kazanırsa, ligde 7. sırada bulunan Valencia'nın Avrupa Ligi'ne katılım hakkı doğacak. Athletic Bilbao'nun kupayı müzesine götürmesi durumunda ise bu ekip Avrupa Ligi'ne giden son takım olacak. Ancak maçın oynanamama durumu da var. Virüs nedeniyle müsabaka gerçekleştirilemezse, Real Sociedad ligdeki konumu nedeniyle Avrupa kupalarına bilet aldığı için finalist olan Athletic Bilbao Avrupa Ligi'ne gönderilecek.

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