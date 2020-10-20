21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Rennes 1-1 Krasnodar | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Rennes ve Krasnodar yenişemedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında E Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda , 'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 56. dakikada Guirassy (pen.) attı. Konuk takımın tek golü de 59. dakikada Ramirez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte berabere kalan Rennes ve Krasnodar, 1'er puanla Devler Ligi'ne başlangıç yaptı.

Londra'da puanlar paylaşıldı! haberin devamı

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