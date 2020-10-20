Rennes 1-1 Krasnodar | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında E Grubu'nda Rennes ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Rennes, Krasnodar'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 56. dakikada Guirassy (pen.) attı. Konuk takımın tek golü de 59. dakikada Ramirez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte berabere kalan Rennes ve Krasnodar, 1'er puanla Devler Ligi'ne başlangıç yaptı.

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